Tiger Woods e le immagini scioccanti in tv: 'Dolore insopportabile, cammina a malapena' (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA - "Un Dolore continuo: quanto mi fa mae da uno a dieci? Tutto, e anche di più" . Con queste parole Tiger Woods risponde ai cronisti che gli chiedono lumi sul suo stato di salute dopo l'addio al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA - "Uncontinuo: quanto mi fa mae da uno a dieci? Tutto, e anche di più" . Con queste parolerisponde ai cronisti che gli chiedono lumi sul suo stato di salute dopo l'addio al ...

Tiger Woods e le immagini scioccanti in tv: 'Dolore insopportabile, cammina a malapena' ROMA - "Un dolore continuo: quanto mi fa mae da uno a dieci Tutto, e anche di più" . Con queste parole Tiger Woods risponde ai cronisti che gli chiedono lumi sul suo stato di salute dopo l'addio al The Master 2023 di Augusta. Il campione statunitense lamenta problemi alla gamba destra, colpita da una ... 'Rahmbo' torna a essere il numero uno del golf Per il 28enne basco è la consacrazione di nuovo fenomeno di questo sport, una sorta di 'Tiger Woods degli anni '20' visto che il ritiro anticipato del 47enne californiano per problemi fisici ha ... Augusta, c'è un segreto se il campo è sempre perfetto Come dice Tiger Woods, "è incredibile come ogni cambiamento fatto al campo sembri così da sempre". Non vi è nulla di simile sul pianeta golf. Il campo asciutto domenica mattina non può essere opera ...