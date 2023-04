Tibet, Dalai Lama si scusa per aver chiesto a bambino di "succhiargli lingua" (Di lunedì 10 aprile 2023) Ha baciato un bambino sulle labbra e poi gli ha chiesto di ''succhiargli la lingua''. Protagonista il Dalai Lama, che ora si scusa dopo che il video che ritrae la scena è stato condiviso sui social ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Ha baciato unsulle labbra e poi gli hadi ''la''. Protagonista il, che ora sidopo che il video che ritrae la scena è stato condiviso sui social ...

