Thailandia | il monaco buddista sale su una gru e lancia soldi dal cielo per festeggiare il suo compleanno – Il video

(Di lunedì 10 aprile 2023) Peril suo 46esimoe il 24esimo anno da, il thailandese Phra Khru Phot Suwannarat, alias Luang Phor Kaen, ha deciso di celebrare in un modo molto particolare. Ilha infatti noleggiato una gru e agganciato all’estremità del braccio una tenda volante, dalla quale hato 150.000 baht in contanti (circa 4.022 euro) e altri omaggi alla folla accorsa per partecipare al suo, tenutosi al tempio Wat Suwannarat Phothiyaram, nel distretto di Lamduan, nella provincia di Surin, nel Nord-Est della. Una manifestazione non esattamente in linea con i princìpi classici del buddismo, dato che i monaci non dovrebbero possedere denaro o comunque accumulare ricchezze, ...