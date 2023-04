Test Pnrr in Aula Senato, si tratta con Ue sugli stadi (Di lunedì 10 aprile 2023) Il primo round si giocherà al Senato, dove mercoledì si dovrà votare il decreto legge che cambia la governance del Pnrr. E dove il governo prenderà la parola per iniziare a dare al Parlamento quei "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Il primo round si giocherà al, dove mercoledì si dovrà votare il decreto legge che cambia la governance del. E dove il governo prenderà la parola per iniziare a dare al Parlamento quei "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : La #Cina completa un test per treni a levitazione usando superconduttori ad alta temperatura. Il treno avrà velocit… - fisco24_info : Test Pnrr in Aula Senato, si tratta con Ue sugli stadi: Mercoledì parla Fitto, relazione ai primi di maggio - MediasetTgcom24 : Pnrr, mercoledì in Senato il 'primo test' #pnrr #senato #fitto - smilypapiking : RT @Perdukistan: il 16,6% al sud lascia gli studi, a Napoli oltre il 20%, masiamo dietro a una deputata che 'deve' fare il test del DNA al… - Apollo_MX5 : RT @michele_geraci: La #Cina completa un test per treni a levitazione usando superconduttori ad alta temperatura. Il treno avrà velocità tr… -