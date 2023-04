Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a Pozzuoli (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – scossa di Terremoto in Campania, nei Campi Flegrei, alle 5:54 di oggi. Di magnitudo 2.7, si è verificata a 3 km di profondità. A comunicarlo l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia). Come si legge sul profilo Facebook di Pozzuoli, “l’Osservatorio vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.7 ± 0,3 localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 5;54, ora locale, alla profondità di 2,7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere”. “Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile – si legge ancora – Per eventuali segnalazioni di danni ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) –diin, nei, alle 5:54 di. Di magnitudo 2.7, si è verificata a 3 km di profondità. A comunicarlo l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia). Come si legge sul profilo Facebook di, “l’Osservatorio vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.7 ± 0,3 localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 5;54, ora locale, alla profondità di 2,7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere”. “Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile – si legge ancora – Per eventuali segnalazioni di danni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : #6aprile 2009 #terremoto #Abruzzo. Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.9 colpì l’Aquila. Sul campo, a 48 ore, opera… - leggoit : Terremoto oggi nei Campi Flegrei, la scossa all'alba: paura a Pozzuoli - ilgattoromy1 : RT @RadioBlueNoteIn: Se vi foste interessati e mobilitati per l'assistenza alle persone e alla ricostruzione delle zone colpite dal #Terrem… - ereike05 : RT @fisco24_info: Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a Pozzuoli: (Adnkronos) - Di magnitudo 2.7, a 3 km di profond… - fisco24_info : Terremoto oggi in Campania, scossa nei Campi Flegrei: paura a Pozzuoli: (Adnkronos) - Di magnitudo 2.7, a 3 km di p… -