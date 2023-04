Terremoto in Italia | Pasquetta di paura per migliaia di italiani | il boato | poi la scossa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 aprile 2023) Unadiè stata avvertita stamani poco dopo le 5:54 di oggi in. Lasi è verificato a 2.7 chilometri di profondità ragione per la quale, a quanto si apprende, molti residenti della zona avrebbe sentito un forte. Unainiziata con il brivido. Quella delle 5:54 non è stata l’unica. Tra le 6.33 e le 8.10 di questa mattina si sono susseguite altre cinque piccole scosse che però non sarebbero state avvertite dai residenti. A dare notizia dell’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia). Si legge sul profilo Facebook: “l’Osservatorio vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.7 ± 0,3 localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle ...