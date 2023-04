Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Montecarlo, Berrettini va al secondo turno - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: L'americano Tiafoe (n.15) ha vinto il torneo Atp 250 di Houston battendo l'argentino Etcheverry (n.73) #ANSA https://t.co… - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | Le previsioni meteo per la settimana - CorriereRomagna : Tennis, i risultati dei romagnoli al torneo giovanile di Verona - -

È la prima vittoria per il tennista romano nelmonegasco. Mercoledì dovrà affrontare l'argentino Francisco Cerundolo, test molto più probante di quello odierno.L'azzurro ha sconfitto l'americano Maxime Cressy (numero 38 al mondo) con il punteggio di 6 - 4 , 6 - 2 in un'ora e 26 minuti al 1° turno del(Berrettini non è testa di serie) in quella che è ...Prossimo rivale l'argentino Francisco Cerundolo MONTECARLO (MONACO) - Finalmente Matteo Berrettini. Protagonista suo malgrado di un inizio di stagione difficile, il 26enne romano vince all'esordio al "...

Tutto il tennis di Pasqua: tra tornei da concludere e il via di Montecarlo Ubitennis

Prossimo rivale l'argentino Francisco Cerundolo MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Finalmente Matteo Berrettini. Protagonista suo malgrado di un inizio di stagione difficile, il 26enne romano vince all ...Rimane lui, inossidabile, granitico, quale erede del mitico terzetto favoloso del tennis. E in una intervista rilasciata a L'Equipe, tra una domanda e l'altra, si lascia andare ad un commento più che ...