Tennis | Torneo Charleston Bencic ko in finale | gioia Jabeur

(Di lunedì 10 aprile 2023) Primo titolo stagionale per la tunisina, il quarto in carriera(USA) - Onsvince il "Credit OneOpen", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Potremmo aver assistito allo scambio simbolo della rivalità tra Sinner e Alcaraz ???? #MiamiOpen | #Sinner |… - TheCarrese : RT @Agenzia_Ansa: L'americano Tiafoe (n.15) ha vinto il torneo Atp 250 di Houston battendo l'argentino Etcheverry (n.73) #ANSA https://t.co… - Agenzia_Ansa : L'americano Tiafoe (n.15) ha vinto il torneo Atp 250 di Houston battendo l'argentino Etcheverry (n.73) #ANSA - Roseinfiore : RT @RaiNews: Tennis. Sinner e Djokovic giocano con tre palle durante una esibizione (video) In attesa dell'inizio del torneo di Montecarlo… - RSIsport : ?? Belinda Bencic batte Jessica Pegula e accede alla finale del torneo di Charleston per il secondo anno di fila -

A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Sonego, che in questopuò ...l'appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(...Primo titolo stagionale per la tunisina, il quarto in carriera CHARLESTON (USA) - Ons Jabeur vince il "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso sui campi in ......di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il giovane azzurro è ...segue l'appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(...

Tutto il tennis di Pasqua: tra tornei da concludere e il via di Montecarlo Ubitennis

Primo titolo stagionale per la tunisina, il quarto in carriera CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) - Ons Jabeur vince il "Credit One Charleston Open", Wta 500 con un montepremi da 780.637 dollari, in corso ...Battuto in rimonta Muller, secondo titolo in carriera per lo spagnolo MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) - Roberto Carballes Baena si aggiudica il "Grand Prix Hassan II", torneo Atp 250 dotato di un ...