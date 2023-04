Tennis, tempo di terra rossa: gli appuntamenti da Montecarlo al Roland Garros (Di lunedì 10 aprile 2023) Oggi, lunedì 10 aprile, entra nel vivo l'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo nel Principato, il terzo Masters 1000 della stagione, segna l'inizio dell'attesa stagione su terra rossa. I valori, su questa superficie, potranno... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) Oggi, lunedì 10 aprile, entra nel vivo l'Atp Masters 1000 di. Il torneo nel Principato, il terzo Masters 1000 della stagione, segna l'inizio dell'attesa stagione su. I valori, su questa superficie, potranno...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atp Monte-Carlo, il programma di oggi su Sky Sport: debutta Berrettini: E' il primo italiano in campo, per lui sfid… - Ilsuperbo89 : @JD17xZL77 Si respira storia. È un luogo fermo nel tempo, un Tempio del Tennis che di sicuro i puristi ameranno sem… - sportli26181512 : Berrettini risponde alle critiche: 'Sono felice. Tengo molto a questo torneo': Le parole rilasciate dal tennista az… - laregione : Dopo il Challenger di Lugano il grande tennis torna in Ticino - effedandrea : #tennis troppi tornei e non c’è più il tempo sufficiente per allenarsi né per far rifiatare il fisico -