Tennis | Elisabetta Cocciaretto è la numero 45 al mondo | “Il difficile arriva ora…”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 aprile 2023) E’ una ragazza ottimista ed entusiasta di suo: figuriamoci ora che ha raggiunto un traguardo che sembrava lontanissimo soltanto un anno fa. Il 7 marzo 2022 la classifica WTA la vedeva al n.242, dazio da pagare per il lungo stop causato dall’infortunio al ginocchio sinistro, lei che nell’estate 2021 già “annusava” la top 100. Ma negli ultimi 13 mesi– seguita come sempre da coach Fausto Scolari (il nuovo preparatore atletico è Carlo Vilardo) – ha infilato la quarta (magari anche la quinta) iniziando una scalata inarrestabile che, grazie al secondo trofeo WTA 125k conquistato in quel di San Luis Potosi, l’ha portata lunedì 3 aprile ad accomodarsi sulla poltrona n.45, per un “best ranking” da favola (attualmente è n.51). Parla velocemente la 22enne marchigiana di Fermo, esattamente come il suotutto anticipo, ...