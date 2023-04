Tennis: Carlos Ramos chiude la propria carriera da giudice di sedia. Ha arbitrato dieci finali Slam (Di lunedì 10 aprile 2023) A sorpresa, uno dei più popolari giudici di sedia del mondo del Tennis, il portoghese Carlos Ramos, ha annunciato la propria uscita di scena: in altre parole, non lo vedremo più a dirigere incontri in giro per il mondo. E di importanti ne ha diretti, fino agli ultimi del suo cammino, nel suo Portogallo, all’Estoril. In carriera, Ramos ha arbitrato numerosissimi incontri importanti: tra questi quattro finali degli Australian Open, due del Roland Garros, due di Wimbledon e due degli US Open. Nel suo carnet anche una finale olimpica, quella di Londra 2012. Tennis, Novak Djokovic incorona i giovani: “Alcaraz, Sinner e Rune potrebbero essere i nuovi Big 3” Molto stimato per la sua proverbiale calma, raramente ha avuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) A sorpresa, uno dei più popolari giudici didel mondo del, il portoghese, ha annunciato lauscita di scena: in altre parole, non lo vedremo più a dirigere incontri in giro per il mondo. E di importanti ne ha diretti, fino agli ultimi del suo cammino, nel suo Portogallo, all’Estoril. Inhanumerosissimi incontri importanti: tra questi quattrodegli Australian Open, due del Roland Garros, due di Wimbledon e due degli US Open. Nel suo carnet anche una finale olimpica, quella di Londra 2012., Novak Djokovic incorona i giovani: “Alcaraz, Sinner e Rune potrebbero essere i nuovi Big 3” Molto stimato per la sua proverbiale calma, raramente ha avuto ...

