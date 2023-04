Temptation Island, storica coppia del programma in attesa di un altro figlio: l’annuncio (Di lunedì 10 aprile 2023) A distanza di due anni dalla nascita della loro bimba, una storica coppia della seconda edizione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda la prossima estate, ha annunciato di essere in dolce attesa del… quarto bebè! Proprio così! Mentre l’Istat in questi giorni ci sta informando del calo delle nascite in Italia, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo stanno pensando bene di tenere alta la percentuale! La coppia, che ha superato non senza qualche difficoltà Temptation Island, si è sposata nel 2016. Un anno dopo i fiori d’arancio Alessandra ed Emanuele hanno dato il benvenuto a Beatrice e nel 2019 Enea. L’8 febbraio del 2021 è arrivata la piccola Adria Maria. Ieri, nel giorno di Pasqua, i due hanno informato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023) A distanza di due anni dalla nascita della loro bimba, unadella seconda edizione di, il reality condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda la prossima estate, ha annunciato di essere in dolcedel… quarto bebè! Proprio così! Mentre l’Istat in questi giorni ci sta informando del calo delle nascite in Italia, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo stanno pensando bene di tenere alta la percentuale! La, che ha superato non senza qualche difficoltà, si è sposata nel 2016. Un anno dopo i fiori d’arancio Alessandra ed Emanuele hanno dato il benvenuto a Beatrice e nel 2019 Enea. L’8 febbraio del 2021 è arrivata la piccola Adria Maria. Ieri, nel giorno di Pasqua, i due hanno informato ...

