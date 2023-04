Telecamere per identificare donne senza velo in Iran, Salvini: “Gravissimo atto di violenza” (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Un altro Gravissimo atto di violenza nei confronti dei diritti delle donne Iraniane da parte di un regime islamico nemico della civiltà e della libertà. La Lega è al fianco di queste ragazze, mamme, figlie, nonne che chiedono giustizia. L’auspicio è che il grido di aiuto venga accolto da tutte le forze politiche: davanti a queste vergogne non devono esistere distinzioni”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il fatto che l’Iran ha installato le Telecamere intelligenti per identificare le donne senza velo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Un altrodinei confronti dei diritti delleiane da parte di un regime islamico nemico della civiltà e della libertà. La Lega è al fianco di queste ragazze, mamme, figlie, nonne che chiedono giustizia. L’auspicio è che il grido di aiuto venga accolto da tutte le forze politiche: davanti a queste vergogne non devono esistere distinzioni”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader della Lega, Matteo, commentando il fche l’ha installato leintelligenti perle. L'articolo L'Opinionista.

