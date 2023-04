Team Ninja | lo studio ha un nuovo gioco in cantiere

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il manager diha parlato nelle ultime ore di unin sviluppo presso il notogiapponese. Ecco tutti i dettagli Lo sviluppatoreaveva già annunciato il proprioRPG storico Rise of the Ronin lo scorso settembre, ma una recente intervista ha indicato che losta già lavorando a unnon ancora annunciato che sembra essere sulla buona strada per essere rilasciato per primo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.in produzione e tutto quello che c’è da sapere sui reboot di alcune storiche saghe della software ...

Il manager di Team Ninja ha parlato nelle ultime ore di un nuovo gioco in sviluppo presso il noto studio giapponese. Ecco tutti i dettagli Lo sviluppatore Team Ninja aveva già annunciato il proprio ...Team Ninja sta lavorando all'esclusiva console PS5 Rise of the Ronin, ma non è l'unico gioco attualmente in produzione presso il team: vediamo quanto sappiamo. » Leggi di più sul sito fonte di questo ...