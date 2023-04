Tarquinia, il 15 aprile l’inaugurazione della mostra degli albi illustrati di “PagineaColori” (Di lunedì 10 aprile 2023) Tarquinia – Quattordici illustratori e illustratrici per parlare di vento. Quattordici artisti e artiste hanno dato forma, voce, aspetto e colore, al misterioso e invisibile vento attraverso il disegno e le parole. Ne raccontano gli effetti che produce, innumerevoli, spesso incomprensibili, ma che parlano tutti di cambiamento. A “PagineaColori” sarà inaugurata sabato 15 aprile, alle 18,30, nei nuovi spazi espositivi di palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale di Tarquinia “Vincenzo Cardarelli”, in via Umberto I, la mostra della 17esima edizione del festival. L’esposizione raccoglie le tavole di piccoli gioielli della letteratura illustrata italiana e straniera: ci sono i disegni di Anna Paolini con “S’alza il vento” (Logosedizioni); di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Quattordici illustratori e illustratrici per parlare di vento. Quattordici artisti e artiste hanno dato forma, voce, aspetto e colore, al misterioso e invisibile vento attraverso il disegno e le parole. Ne raccontano gli effetti che produce, innumerevoli, spesso incomprensibili, ma che parlano tutti di cambiamento. A “” sarà inaugurata sabato 15, alle 18,30, nei nuovi spazi espositivi di palazzo Bruschi Falgari, sedebiblioteca comunale di“Vincenzo Cardarelli”, in via Umberto I, la17esima edizione del festival. L’esposizione raccoglie le tavole di piccoli gioielliletteratura illustrata italiana e straniera: ci sono i disegni di Anna Paolini con “S’alza il vento” (Logosedizioni); di ...

