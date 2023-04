Taiwan | sale la tensione Cina-Usa Pechino | “Indipendenza e pace si escludono a vicenda” E simula un attacco con “munizioni vere”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sale la tensione nelle acque del Mar cinese meridionale. Al largo di Taiwan, la Cina porta avanti un'esercitazione… - Agenzia_Italia : Sale la tensione a Taiwan, spunta anche una nave da guerra Usa - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Taiwan, sale la tensione Cina-Usa. Pechino: “Indipendenza e pace si escludono a vicenda”. E simula un attacco con “mun… - massimo_san : RT @fattoquotidiano: Taiwan, sale la tensione Cina-Usa. Pechino: “Indipendenza e pace si escludono a vicenda”. E simula un attacco con “mun… - fattoquotidiano : Taiwan, sale la tensione Cina-Usa. Pechino: “Indipendenza e pace si escludono a vicenda”. E simula un attacco con “… -

Il ministero della Difesa diha dichiarato di aver rilevato 11 navi da guerra e 59 aerei cinesi intorno all'isola nel terzo giorno di esercitazioni belliche da parte di Pechino. Il 'Comando ...la tensione, con il mar Cinese meridionale obiettivo di un'esercitazione militare da parte di Pechino. La Marina Usa ha riferito che il suo cacciatorpediniere missilistico Uss Milius ha ...Di questi, 39 aerei avevano attraversato la linea mediana dello Stretto died erano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sud - occidentale di, una zona cuscinetto ...

Sale la tensione a Taiwan, spunta anche una nave da guerra Usa AGI - Agenzia Italia

Pechino ha simulato anche attacchi di precisione su "obiettivi chiave dell'isola di Taiwan e sulle aree marine circostanti". Sale la tensione per la piccola isola che rivendica la propria autonomia, ...