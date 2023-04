Taiwan | Pechino simula attacco e accusa | Nave Usa entrata illegalmente nel mar Cinese

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sono 70 gli aerei e 11 le navi da guerra cinesi rilevati dalle forze armate diintorno all’isola nelle ultime 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia): lo ha riferito il ministero della Difesa...

Tra queste, la simulazione di diversi attacchi di precisione su "obiettivi chiave sull'isola die sulle aree marine circostanti". Le manovre militari disono una rappresaglia per l'...Tre giorni consecutivi di esercitazioni. Tre giorni in cui la tensione tra Cina e(e di riflesso quindi anche Stati Uniti) è alta. Altissima. Perè un atto di rappresaglia per l'incontro tra il presidente Tsai Ing - wen e quello della Camera dei rappresentanti Usa ...... vicino alle Isole Spratly, rivendicate da

Taiwan, Pechino simula attacco e accusa: "Nave Usa è entrata illegalmente nel mar Cinese" la Repubblica

Sono 70 gli aerei e 11 le navi da guerra cinesi rilevati dalle forze armate di Taiwan intorno all’isola nelle ultime 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in ...In risposta alla visita della presidente taiwanese Tsai Ing-wen in California, sabato Pechino ha avviato nello stretto di Taiwan un'esercitazione militare della durata di tre giorni. Oggi, nell'ultimo ...