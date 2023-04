Taiwan | il portavoce di Pechino | “Indipendenza e pace sull’isola si escludono a vicenda”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 aprile 2023) La Cina avverte che “l’e ladi” sono scenari “che si”. Ildel ministero degli Esteri Wang Wenbin ha affermato, nel briefing quotidiano, che “le esercitazioni congiunte per affilare la spada” dell’Esercito popolare di liberazione cinese, partite sabato e che dovrebbero concludersi oggi puntando a “circondare l’isola”, sono “un severo monito per le forze secessioniste die la loro collusione con forze esterne”, nonche’ “azioni necessarie per salvaguardare la sovranita’ nazionale e l’integrita’ territoriale”.considera Taipei parte “inalienabile” del suo territorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.