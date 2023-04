Taiwan condanna la Cina, 'mina la pace e la stabilità' (Di lunedì 10 aprile 2023) Il ministero degli Esteri di Taiwan ha condannato la Cina per aver minato "la pace e la stabilità" nella regione al termine della tre giorni di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Il ministero degli Esteri dihato laper averto "lae la" nella regione al termine della tre giorni di esercitazioni militari su vasta scala intorno all'isola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : Il Ministero della Difesa di Taiwan riferisce di aver rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi… - Radio1Rai : ??#Taiwan Il Ministero della Difesa ha riferito di aver rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi… - MauroGiubileo : L’Onu in breve: - Il portavoce del Segretario risponde alle domande su Taiwan portando il punto di vista della Cina… - Apina001 : RT @TgLa7: #Taiwan: 9 jet da guerra cinesi superano la linea mediana In assetto da combattimento. Taipei condanna - GerolamoA : RT @TgLa7: #Taiwan: 9 jet da guerra cinesi superano la linea mediana In assetto da combattimento. Taipei condanna -