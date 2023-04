(Di lunedì 10 aprile 2023)alle stelle intorno a. Il Giappone ha annunciato di aver mobilitato aerei da combattimento negli ultimi giorni a causa delle imponenti manovre aeree navali cinesi intorno all'isola. Lo stato maggiore giapponese ha fatto sapere di aver osservato da venerdì la portaerei Shandong e diverse altre navi da guerra cinesi in un'area compresa tra 230 e 430 chilometri a sud dell'isola giapponese di Miyako. "Circa 120 decolli e atterraggi" sono stati confermati sulla portaerei Shandong, di cui 80 aerei da combattimento e 40 elicotteri, secondo, che ha mobilitato due gruppi di scorta per la missione di sorveglianza e ha dispiegato "aerei da combattimento della forza aerea di autodifesa". Nelle esercitazioni odierne Pechino ha simulato il blocco die "ondate di attacchi simulati" su obiettivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Taiwan, alta tensione. #Tokyo muove i caccia, la #Cina: pronti a combattere #10aprile #iltempoquotidiano #giappone… - blogsicilia : ?? Alta tensione a #Taiwan: #USA ???? inviano un cacciatorpediniere e #Giappone ???? mobilita i caccia. Le ultime ?? - globalistIT : - lasiciliait : Alta tensione nel mar cinese meridionale: Pechino spaventa Taiwan con armi vere, gli Usa inviano cacciatorpediniere - simoferra65 : RT @VinzDeCarlo1: Il Ministero della Difesa cinese ha mostrato un'imitazione di attacchi ad alta precisione, elaborati durante le esercitaz… -

Già dal primo giorno sono state effettuate esercitazioni di puntamento di missili adprecisione contro tutti i siti strategici principali di. "Diverse squadriglie di caccia H - 6K armati ...Tre giorni consecutivi di esercitazioni. Tre giorni in cui la tensione tra Cina e(e di riflesso quindi anche Stati Uniti) è. Altissima. Per Pechino è un atto di rappresaglia per l'incontro tra il presidente Tsai Ing - wen e quello della Camera dei rappresentanti Usa ...... la somma più. Di questi, 43 miliardi di euro destinati all'assistenza militare". Le cifre ... Per esempio, per quanto riguarda. Secondo il New York Times , ad esempio, se una guerra di ampia ...

Taiwan, alta tensione: Cina simula attacchi con munizioni vere ... Tag24

Il ministero della Difesa di Taipei ha riferito che, nelle ultime 24 ore, le forze armate di Taiwan hanno rilevato 70 aerei e 11 navi da guerra cinesi che si sono mosse attorno all’isola. Ciò sta avve ...In questa edizione: Sbarchi record a Lampedusa, Tel Aviv, domani salma di Parini in Italia, Pasqua, Francesco e l'appello per la pace, Taiwan e Cina, alta tensione, Berlusconi, notte tranquilla al San ...