Taiwan ‘accerchiata’ da esercitazioni militari cinesi. Gli Usa mandano nave da guerra (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo un anno di guerra senza un minuto di tregua in Ucraina, la tensione contagia il mondo e la Cina alza il tiro su Taiwan. Subito ricambiata dagli Stati Uniti. È ormai il terzo giorno, in questo lunedì di Pasqua 10 aprile, che i cinesi svolgono maxi esercitazioni al largo delle coste dell’isola. Al tempo stesso sono cominciate grandi manovre americane nel Mar Cinese Meridionale. Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver rilevato 11 navi da guerra e 59 aerei cinesi intorno all’isola. Il “Comando del Teatro Orientale della Cina continua a condurre esercitazioni militari intorno a Taiwan“, ha detto il ministero. L’esercito cinese sta svolgendo di nuovo esercitazioni attorno all’isola ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo un anno disenza un minuto di tregua in Ucraina, la tensione contagia il mondo e la Cina alza il tiro su. Subito ricambiata dagli Stati Uniti. È ormai il terzo giorno, in questo lunedì di Pasqua 10 aprile, che isvolgono maxial largo delle coste dell’isola. Al tempo stesso sono cominciate grandi manovre americane nel Mar Cinese Meridionale. Il ministero della Difesa diha dichiarato di aver rilevato 11 navi dae 59 aereiintorno all’isola. Il “Comando del Teatro Orientale della Cina continua a condurreintorno a“, ha detto il ministero. L’esercito cinese sta svolgendo di nuovoattorno all’isola ...

Ecco la pace secondo Pechino. Navi e jet, Taiwan accerchiata In mare anche la portaerei Shandong, che da giorni sta navigando nelle acque a sud di Taiwan. Complessivamente ieri erano state conteggiate nove navi da guerra e 71 aerei militari. 24 ore prima una ... Taiwan 'accerchiata' dalla Cina. Mobilitate 9 navi e 71 aerei per le manovre militari "Il Partito comunista cinese ha deliberatamente creato le tensioni nello Stretto di Taiwan che hanno un impatto negativo sulla sicurezza e lo sviluppo economico della comunità internazionale"; ha ... Cina, simulati attacchi contro obiettivi chiave su Taiwan L'Eastern Theatre Command dell'esercito cinese ha infatti dichiarato che le esercitazioni sono "un serio avvertimento contro la collusione delle forze separatiste di Taiwan con forze esterne e una ...