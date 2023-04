Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2023 | Djokovic guida il seeding | presenti Sinner e Berrettini

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ildeldi, che prenderà il via lunedì 10 aprile per chiudersi domenica 16 aprile: di seguito ecco il main draw in cui gli azzurri proveranno a farsi valere, su tutti Jannike Matteo. Are il, invece, è Novak, con Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas favoriti insieme al serbo. Si tratta dell’unico “mille” vinto in era moderna da un azzurro, vale a dire Fabio Fognini nel 2019, ma il taggiasco purtroppo non ci sarà per un infortunio. E’ anche, sempre tra i, l’unico torneo non mandatory, anche per questo troviamo diverse assenze pesanti tra i big, infine per le ridotte dimensioni del circolo e per i non troppi campi si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... planetwin365ita : Non è primavera senza il Rolex Monte-Carlo Masters: troviamo i nostri #Azzurri nella prima metà del tabellone ??… - SalvatoreSodan1 : RT @FiorinoLuca: L’avversario di Luca #Nardi al primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo sarà Valentin #Vacherot. Il monegasco, entrato… - sinneristi1 : RT @FiorinoLuca: L’avversario di Luca #Nardi al primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo sarà Valentin #Vacherot. Il monegasco, entrato… - infoitsport : Nardi show a Montecarlo: è nel tabellone principale del Masters 1000! - Moixus1970 : RT @FiorinoLuca: L’avversario di Luca #Nardi al primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo sarà Valentin #Vacherot. Il monegasco, entrato… -

Nel Principato inizia la stagione sulla terra rossa: il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su ...Lunedì giornata d'esordio per Matteo Berrettini al "Rolex Monte - Carlo", terzo1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla ...in......vedrà contro Ugo Humbert nel primo turno del1000 di Montecarlo 2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Sorteggio non fortunato per l'azzurro, in...

Masters 1000 Montecarlo, come seguirlo in tv: tabellone, calendario, date, orari Today.it

Esordio all’Atp di Montecarlo per Matteo Berrettini, che se la vedrà con il francese Maxime Cressy. Tutto pronto per il ritorno di Djokovic ...TENNIS - Live blog seconda giornata Monte Carlo Masters 1000: lunedì che apre i primi turni dopo l'antipasto di domenica. Aggiornamenti in tempo reale, risultat ...