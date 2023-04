Tabellone Europa League: tutti gli incroci dai quarti alla finale, ci sono due italiane (Di lunedì 10 aprile 2023) Giovedì 13 aprile ci saranno le partite di andata dei quarti di finale di Europa League. Mai come quest’anno il Tabellone per noi italiani è molto interessante, in quanto possiamo schierare ben due squadre, la Juventus di Allegri e la Roma di Mourinho. Il primo match delle 18.45 è proprio Feyenoord-Roma, da giocare al “de Kuip” e sarà la rivincita della passata finale di Conference League. Poi ci sarà la sfida tra Bayer Leverkusen e l’Union St. Gilloise, la grande sorpresa di quest’anno, capace di battere l’Union Berlino agli ottavi. Infine due partite di grande spessore, Manchester United-Siviglia, partita da non perdere tra la squadra inglese che sta piano piano ritornando a grandi livelli e il Siviglia che questo trofeo lo ha vinto già sei volte. E poi ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Giovedì 13 aprile ci saranno le partite di andata deididi. Mai come quest’anno ilper noi italiani è molto interessante, in quanto possiamo schierare ben due squadre, la Juventus di Allegri e la Roma di Mourinho. Il primo match delle 18.45 è proprio Feyenoord-Roma, da giocare al “de Kuip” e sarà la rivincita della passatadi Conference. Poi ci sarà la sfida tra Bayer Leverkusen e l’Union St. Gilloise, la grande sorpresa di quest’anno, capace di battere l’Union Berlino agli ottavi. Infine due partite di grande spessore, Manchester United-Siviglia, partita da non perdere tra la squadra inglese che sta piano piano ritornando a grandi livelli e il Siviglia che questo trofeo lo ha vinto già sei volte. E poi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VittorioFranch6 : La #Lazio non cade neanche con la #Juventus e blinda il secondo gradino del tabellone. Il risultato mette a rischio… - Andre42017903 : RT @thomas_novello9: Il Toulouse batte l’Annecy e si regala un biglietto per la finale di Coppa di Francia, contro (a sorpresa) il Nantes.… - MarcoGiambaa : RT @thomas_novello9: Il Toulouse batte l’Annecy e si regala un biglietto per la finale di Coppa di Francia, contro (a sorpresa) il Nantes.… - russ_mario1 : RT @thomas_novello9: Il Toulouse batte l’Annecy e si regala un biglietto per la finale di Coppa di Francia, contro (a sorpresa) il Nantes.… - thomas_novello9 : Il Toulouse batte l’Annecy e si regala un biglietto per la finale di Coppa di Francia, contro (a sorpresa) il Nante… -