Tabellino Reggina-Venezia 1-0 | marcatori e gol Serie B 2022 2023

Il Tabellino di Reggina-Venezia, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione allenata da Filippo Inzaghi sembra essersi definitivamente messa alle spalle il periodo nero: seconda vittoria consecutiva e quinto posto in classifica per la Reggina, che di misura riesce ad imporsi sui lagunari davanti al pubblico di casa. Una sfortunata autorete di Ceppitelli condanna il Venezia, che si è visto anche annullare un gol dal VAR poco prima della mezz'ora di gioco. IL Tabellino Reggina (3-5-2): Colombi 6.5; Cionek 6, Camporese 6, Loiacono 6; Bouah 6 (21'st Di Chiara sv), Fabbian 6, Crisetig 6, Liotti 6.5 (25'st Bondo sv), Pierozzi 6 (25'st Terranova sv); Strelec 6 (21'st Gori ...

