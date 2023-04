Tabellino Perugia-Modena 0-1 | marcatori e gol Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ildi, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. Cade di nuovo in casa la formazione umbra, che dopo l’1-3 subito dalla Reggina nel match di recupero giocato in settimana, ora cede con il punteggio di 0-1 al. Decide una rete di Gerli pochi attimi dopo l’inizio della ripresa. La squadra emiliana continua ad inseguire le altre pretendenti ad un posto ai playoff, mentre per ilè sempre più zona play-out in questo momento. IL(3-4-1-2): Furlan 6; Rosi 6 (1? st Sgarbi 5), Angella 6, Struna 6; Casasola 6, Iannoni 5 (13? st Santoro 6), Capezzi 5.5 (22? st Matos 6), Lisi 5 (1? st Cancellieri 6); Luperini 5; Di Serio 6.5, Di ...