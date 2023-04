(Di lunedì 10 aprile 2023) Sono in corso indagini da parte deidella Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio trovata completamente bruciata sabato scorso a Quadrelle daidella Stazione Forestale di Monteforte Irpino, in. Anche le targhe e il numero di telaio del Suv sono stati danneggiati dalle fiamme, rendendo al momento difficile l’identificazione del proprietario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Suv incendiato in località Fusaro, indagano i carabinieri Adnkronos

Il veicolo completamente distrutto dal rogo scoperto in una località isolata del comune di Quadrelle. Gli inquirenti non escludono nessuna pista ...Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio rinvenuto sabato scorso a Quadrelle dai Carabinieri della Stazione Forestale di Montef ...