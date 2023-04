SuperLega, fuori Perugia e Modena: Il tabellone del Play Off Scudetto (Di lunedì 10 aprile 2023) L'Allianz Milano espugna il campo della Sir Safety Susa Perugia, 3-1 il finale, e centra un traguardo storico. La Gas Sales Bluenergy Piacenza viola il Pala Panini di Modena, al tie break, staccando il pass per la prima Semifinale del Club.... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) L'Allianz Milano espugna il campo della Sir Safety Susa, 3-1 il finale, e centra un traguardo storico. La Gas Sales Bluenergy Piacenza viola il Pala Panini di, al tie break, staccando il pass per la prima Semifinale del Club....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karda70 : #Volleyball ?? #SuperLega, fuori @SIRVolleyPG e @modenavolley: in semifinale vanno @GasSalesVolley e @PowervolleyMI… - A_Di_Marino : Perugia al capolinea, Milano vola in semifinale. Gli umbri fuori ai quarti dei playoff Superlega Credem dopo aver s… - SpsUpca : RT @PaoloTardio: Anni fa avevo preparato questo... poi sappiamo tutti come andò. Ora è il caso di ritirarlo fuori.. @Anto_23_12 , godite… - MeleSimone : RT @PaoloTardio: Anni fa avevo preparato questo... poi sappiamo tutti come andò. Ora è il caso di ritirarlo fuori.. @Anto_23_12 , godite… - WalterZanini : RT @PaoloTardio: Anni fa avevo preparato questo... poi sappiamo tutti come andò. Ora è il caso di ritirarlo fuori.. @Anto_23_12 , godite… -