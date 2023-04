Super Mario Bros – Il film trionfa negli incassi del week end

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ildi animazione, ispirato all’omonimo videogioco Nintendo, sta ottenendo un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, battendo ogni record di. Nelend di Pasqua, ilha guadagnato 5 milioni 716 mila euro, conquistando la vetta della classifica degliin Italia. Miglior debutto mondiale dell’anno IlL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La Casa di Carta come finirà tra il Professore e Lisbona Ma Rainey’s Black Bottom Golden Globe postumo e canditura all’Oscar per Chadwick Boseman Dove vedere Il talento di Mr. Crocodile, streaming gratisNetflix o Sky? Dove vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... atletienglish : Super Mario! Mamma mia! ???? - Agenzia_Ansa : Tutti pazzi per Super Mario Bros: il primo film di animazione ispirato all'iconico idraulico dei videogiochi, diret… - fattoquotidiano : Mario Sechi da capo ufficio stampa del presidente del consiglio Giorgia Meloni guadagnerà, di riffa e di raffa, 180… - junjokerando : RT @Retromania4ever: Super Mario Andretti ???? #classiccars - infoitcultura : Super Mario Bros. Il Film: 20 easter egg fantastici -

... dove racconta che il bimbo 'èsano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok', insieme a ... due bimbi maschi che sono stati chiamati rispettivamentee Giovanni. La culla è un ambiente ...Chi potrebbe battere questo record Uno dei candidati più papabili èBros " Il film , tra i più attesi del 2023 e che riportaal cinema con un nuovo film d'animazione. Un ...superstar del botteghino.Bros - Il film trionfa negli incassi del week end in tutto il mondo, con 377 milioni di dollari, miglior debutto mondiale dell'anno da Ant - Man and ...

Più di Frozen II, più di ogni altro film di animazione mai girato. Super Mario Bros dal videogame passa al grande schermo e sbanca. In un solo weekend. Si calcola che negli Stati Uniti il lancio ...The Super Mario Bros. Movie sta diventando un successo al botteghino in tutti i paesi in cui il film è stato rilasciato, ed è già la migliore apertura di tutto il 2023 in termini generali, e anche la ...