Sulla bara di Acquaroli le tre maglie da campione, folla alla camera ardente (Di lunedì 10 aprile 2023) San Pellegrino Terme. Si fermano in molti, alcuni a piedi, tanti in bici. Vengono a rendere omaggio al campione di mountain bike Dario Acquaroli, morto a soli 48 anni mentre pedalava lungo la strada di Cespedosio nella mattina di Pasqua, probabilmente a causa di un infarto. Fuori dalla chiesetta di San Nicola a San Pellegrino Terme, dov’è stata allestita la camera ardente, fin dalle prime ore di lunedì mattina è un via vai continuo di persone. Diversi i ciclisti, di tutte le età, vestiti di tutto punto con le loro tenute sportive, le scarpette che ticchettano sul selciato. Hanno scelto di raggiungere pedalando la cittadina termale della Valle Brembana nonostante sia Pasquetta, per salutare il giovane atleta bergamasco. La foto scelta dalla sua famiglia per l’annuncio funebre lo ritrae ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023) San Pellegrino Terme. Si fermano in molti, alcuni a piedi, tanti in bici. Vengono a rendere omaggio aldi mountain bike Dario, morto a soli 48 anni mentre pedalava lungo la strada di Cespedosio nella mattina di Pasqua, probabilmente a causa di un infarto. Fuori dchiesetta di San Nicola a San Pellegrino Terme, dov’è stata allestita la, fin dalle prime ore di lunedì mattina è un via vai continuo di persone. Diversi i ciclisti, di tutte le età, vestiti di tutto punto con le loro tenute sportive, le scarpette che ticchettano sul selciato. Hanno scelto di raggiungere pedalando la cittadina termale della Valle Brembana nonostante sia Pasquetta, per salutare il giovane atleta bergamasco. La foto scelta dsua famiglia per l’annuncio funebre lo ritrae ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NadiaMAI4 : RT @jacopo_iacoboni: Il funerale di Tatarsky è stato un esempio del totale tilt “culturale” della Russia di Putin: come musica, un coro da… - ValBrembanaWeb : San Pellegrino: aperta la camera ardente di Acquaroli. Sulla bara le sue maglie di campione - unddermond : @Gelsomi67619643 @CeresaRaffaele @repubblica Confermo, è veramente pesante e molto alta, a me una volta stava per c… - paolamleone : RT @jacopo_iacoboni: Il funerale di Tatarsky è stato un esempio del totale tilt “culturale” della Russia di Putin: come musica, un coro da… - GraziaMontefal2 : RT @jacopo_iacoboni: Il funerale di Tatarsky è stato un esempio del totale tilt “culturale” della Russia di Putin: come musica, un coro da… -