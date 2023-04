Südtirol-Bari 0-1 Calcio serie B (Di lunedì 10 aprile 2023) Al terzo minuto di recupero il Bari ha trovato il gol con Morachioli. In graduatoria il Bari consolida il vantaggio proprio sul Südtirol. A sei giornate dalla fine della stagione regolare, classifica per le prime posizioni: Frosinone 66 punti, Genoa 60, Bari 56, Südtirol 52, Reggina 48, Parma 47, Cagliari 46, Pisa 45, Palermo e Modena 42. Le prime due promosse direttamente in serie A, dalla sesta all’ottava playoff. In coda: Cittadella e Venezia 36, Cosenza 35, Perugia 34, Spal 32, Brescia 31, Benevento 29. Le ultime tre retrocedono direttamente, fra quartultima e quintultima spareggio per determinare la quarta retrocessione in serie C. L'articolo Südtirol-Bari 0-1 <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 aprile 2023) Al terzo minuto di recupero ilha trovato il gol con Morachioli. In graduatoria ilconsolida il vantaggio proprio sul. A sei giornate dalla fine della stagione regolare, classifica per le prime posizioni: Frosinone 66 punti, Genoa 60,56,52, Reggina 48, Parma 47, Cagliari 46, Pisa 45, Palermo e Modena 42. Le prime due promosse direttamente inA, dalla sesta all’ottava playoff. In coda: Cittadella e Venezia 36, Cosenza 35, Perugia 34, Spal 32, Brescia 31, Benevento 29. Le ultime tre retrocedono direttamente, fra quartultima e quintultima spareggio per determinare la quarta retrocessione inC. L'articolo0-1

Serie B, risultati della 32: vincono Frosinone e Bari, Genoa rimontato a Como LIVE Il Frosinone batte l'Ascoli e allunga a +6 sul Genoa, rimontato di due gol e fermato sul pari a Como. Il Bari al 94' batte il Sudtirol ed è terzo a - 4 dal secondo posto. Vincono Reggina, Modena, Parma e Brescia. Nell'anticipo Benevento ko in casa con la Spal: sanniti ultimi, Stellone si dimette. Alle 18 ... Nainggolan illumina: la Spal vince e spera nella salvezza. Benevento nei guai: Stellone si dimette LE ALTRE PARTITE Nel ricco menù pomeridiano ci sono portate di lusso come Como - Genoa, Frosinone - Ascoli e Sudtirol - Bari. Alle 18 Pisa - Cagliari, chiude il programma Palermo - Cosenza. . Leggi ... Sudtirol - Bari 0 - 0: diretta live e risultato in tempo reale Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI SUDTIROL - BARI ] SüDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Curto M., Zaro G., Vinetot K., De Col F., Lunetta G., Tait F., Fiordilino L., Casiraghi D., Odogwu ... Il Frosinone batte l'Ascoli e allunga a +6 sul Genoa, rimontato di due gol e fermato sul pari a Como. Ilal 94' batte il Sudtirol ed è terzo a - 4 dal secondo posto. Vincono Reggina, Modena, Parma e Brescia. Nell'anticipo Benevento ko in casa con la Spal: sanniti ultimi, Stellone si dimette. Alle 18 ...LE ALTRE PARTITE Nel ricco menù pomeridiano ci sono portate di lusso come Como - Genoa, Frosinone - Ascoli e Sudtirol -. Alle 18 Pisa - Cagliari, chiude il programma Palermo - Cosenza. . Leggi ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI SUDTIROL -: Poluzzi G. (Portiere), Curto M., Zaro G., Vinetot K., De Col F., Lunetta G., Tait F., Fiordilino L., Casiraghi D., Odogwu ... Südtirol-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming BariToday