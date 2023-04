Stranger Things: Netflix ordina la produzione di una serie animata (Di lunedì 10 aprile 2023) Netflix ha annunciato di aver ordinato la produzione di una serie animata che espanderà l'universo di Stranger Things. Stranger Things tornerà sugli schermi con una serie animata di cui Netflix ha ordinato la produzione. Il progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà prodotto da Flying Bark Productions e da Eric Robles, coinvolto nello sviluppo del progetto. La serie Stranger Things ha debuttato sugli schermi nel 2016 e ha come protagonisti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, e Noah Schnapp. La storia è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 aprile 2023)ha annunciato di averto ladi unache espanderà l'universo ditornerà sugli schermi con unadi cuihato la. Il progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà prodotto da Flying Bark Productions e da Eric Robles, coinvolto nello sviluppo del progetto. Laha debuttato sugli schermi nel 2016 e ha come protagonisti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, e Noah Schnapp. La storia è ...

