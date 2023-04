“StraMorgan”, stasera in tv le “Lezioni di musica in show” di Morgan e Pino Strabioli (Di lunedì 10 aprile 2023) Dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, “StraMorgan” con Morgan, accompagnato da Pino Strabioli, terrà delle vere e proprie ‘Lezioni di musica in show’, di un’ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della musica (Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con la musica internazionale (a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddie Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie) e la grande eredità che questi artisti ci hanno lasciato. Artisti immortalati graficamente in un Monte Rushmore a loro dedicato. “StraMorgan” la prima puntata del nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Dal 10 al 13 aprile su Rai 2, in seconda serata, “” con, accompagnato da, terrà delle vere e proprie ‘diin’, di un’ora circa, durante le quali, partendo da quattro grandi nomi della(Modugno, Bindi, Battiato e Battisti) racconterà storia, percorso, curiosità, contaminazioni con lainternazionale (a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddie Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie) e la grande eredità che questi artisti ci hanno lasciato. Artisti immortalati graficamente in un Monte Rushmore a loro dedicato. “” la prima puntata del nuovo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinostra : Stramorgan, parte stasera su Rai 2 in seconda serata: anticipazioni e ospiti - micos56 : Stasera in seconda serata su Rai 2 seguite StraMorgan, un cultore e autore sopraffino di musica non banale. Diamogl… - pinostra : RT @vcapossela: Stasera in seconda serata a StraMorgan su @RaiDue. @InArteMorgan @pinostra #stramorgan - robertopontillo : RT @Raiofficialnews: Quattro viaggi musicali con #Stramorgan: con Morgan e @pinostra, da stasera al #13aprile su @RaiDue ?? - TeleVisionaro : RT @Raiofficialnews: Quattro viaggi musicali con #Stramorgan: con Morgan e @pinostra, da stasera al #13aprile su @RaiDue ?? -

StraMorgan comincia stasera: la prima lezione di prof Morgan è su… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera Stramorgan, parte stasera su Rai 2 in seconda serata: anticipazioni e ospiti Stramorgan, questa sera su Rai 2 in seconda serata, la prima puntata del nuovo programma musicale con Morgan e Pino Strabioli ... Morgan torna in tv, su Rai2 con il Programma “StraMorgan”. Con lui, Pino Strabioli: quando in tv Morgan torna in tv, su Rai2 con il Programma "StraMorgan" con lui, Pino Strabioli: quando in tv lo show musicale che racconta di 4 grandi artisti. Stramorgan, questa sera su Rai 2 in seconda serata, la prima puntata del nuovo programma musicale con Morgan e Pino Strabioli ...Morgan torna in tv, su Rai2 con il Programma "StraMorgan" con lui, Pino Strabioli: quando in tv lo show musicale che racconta di 4 grandi artisti.