Stramorgan programma Rai 2 | orario | ospiti | quando inizia

(Di lunedì 10 aprile 2023)Rai 2,lo show di Morgan Morgan torna in televisione conRai che debutta in seconda serata. Vere e proprie lezioni di musica in show della durata di un’ora. Grandi nomi della musica italiana, da Modugno a Battisti, e grandi nomi della musica internazionale come Elvis Presley e Freddy Mercury. Morgan terrà quattro viaggi musicali attraverso il suo pianoforte le sua band composta da giovani talenti diretti dal Maestro Angelo Valori, direttore del Conservatorio di Pescara. Mattatore e cantante, Morgan spiegherà il percorso musicale di capolavori immortali. Al suo fianco ci sarà Pino Strabioli che lo accompagnerà nel racconto. Ecco glie l’disu Rai ...

Morgan infatti era atteso per il lancio della prima puntata del suo nuovo, in onda proprio questa sera in seconda serata su Rai 2 con il nuovo format. Ma non arrivava... E così ...ha spiegato Matano prendendo tempo spiegando che questa sera in seconda serata su Rai2 andrà in onda la prima puntata dicondotto dall'insolita ma mica tanto coppia formata ...PH: Social Rai2 Morgan torna in Rai: tutto è pronto per la prima parte disu Rai2 stasera, lunedì 10 aprile. Ilmusicale di Morgan con Pino Strabioli è atteso in TV in 4 serate, da lunedì 10 a giovedì 13 aprile. Ospite di Domenica In il 9 aprile, per ...

Morgan torna in Rai: tutto è pronto per la prima parte di StraMorgan su Rai2 stasera, lunedì 10 aprile. Il programma musicale di Morgan con Pino Strabioli è atteso in TV in 4 serate, da lunedì 10 a giovedì 13 aprile.