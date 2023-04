Stop pillola abortiva in Texas: lo Stato di Washington contro la sentenza (Di lunedì 10 aprile 2023) È Stato definito dal presidente Joe Biden “un ulteriore grande passo verso il divieto nazionale dell’aborto“. Si tratta della sentenza in Texas che sospende il via libera all’utilizzo della pillola abortiva, il Mifepristone, riaccendendo negli Stati Uniti la battaglia sull’aborto, dopo il ribaltamento da parte della Corte suprema della storica sentenza Roe vs Wade. Proprio Biden è tra quelli che si oppone fermamente alla decisione di Matthew Kacsmaryk, controverso giudice federale del Texas, repubblicano, nominato da Donald Trump, di sospendere il medicinale per ragioni di sicurezza, sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. Ma meno di un’ora dopo, Thomas O. Rice, un altro giudice federale dello Stato (democratico) di ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 10 aprile 2023) Èdefinito dal presidente Joe Biden “un ulteriore grande passo verso il divieto nazionale dell’aborto“. Si tratta dellainche sospende il via libera all’utilizzo della, il Mifepristone, riaccendendo negli Stati Uniti la battaglia sull’aborto, dopo il ribaltamento da parte della Corte suprema della storicaRoe vs Wade. Proprio Biden è tra quelli che si oppone fermamente alla decisione di Matthew Kacsmaryk,verso giudice federale del, repubblicano, nominato da Donald Trump, di sospendere il medicinale per ragioni di sicurezza, sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. Ma meno di un’ora dopo, Thomas O. Rice, un altro giudice federale dello(democratico) di ...

