Stop alla pillola abortiva, la Casa Bianca fa ricorso contro il Texas. Insorgono le case farmaceutiche: «Ignorati decenni di prove scientifiche» (Di lunedì 10 aprile 2023) A distanza di poche ore dalla decisione di sospendere la commercializzazione della pillola abortiva Mifepristone da parte del giudice Matthew Kacsmaryk in Texas, il Dipartimento di giustizia americano ha chiesto alla corte d’appello di sospendere la sentenza. Nominato da Donald Trump, due giorni fa Kacsmaryk ha deciso la sospensione del farmaco nello Stato Usa «per motivi di sicurezza», sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. A intervenire sulla questione poche ore fa sono stati anche i manager di 250 società farmaceutiche, che ora chiedono di capovolgere la sentenza della corte del Texas in quanto costituirebbe una «minaccia per un intero settore». Nella lettera firmata fra gli altri anche dall’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla e dal ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) A distanza di poche ore ddecisione di sospendere la commercializzazione dellaMifepristone da parte del giudice Matthew Kacsmaryk in, il Dipartimento di giustizia americano ha chiestocorte d’appello di sospendere la sentenza. Nominato da Donald Trump, due giorni fa Kacsmaryk ha deciso la sospensione del farmaco nello Stato Usa «per motivi di sicurezza», sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. A intervenire sulla questione poche ore fa sono stati anche i manager di 250 società, che ora chiedono di capovolgere la sentenza della corte delin quanto costituirebbe una «minaccia per un intero settore». Nella lettera firmata fra gli altri anche dall’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla e dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Approvato il mio emendamento (su suggerimento del nostro @GiagoniDario ) per risolvere una questione che stava molt… - amnestyitalia : #Italia: il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che condanna lo stop alle registrazioni dei figli di co… - ProVitaFamiglia : ? Due delegati di Fratelli d’Italia scrivono a un liceo: «Cambiare nome è reato, stop alla carriera alias» Leggi q… - RaphaelLombardo : RT @Anna302478978: LEGA, RENZIANI E FORZA ITALIA CHIEDONO LO STOP ALLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA PARTE VACCINALE: D'ALTRONDE, SAREBBE C… - purosanguue : @sigarettaaxduee ci odiavamo alla fine for no reason at all ma ora 6 molto la mia vita e 6 stata una riscoperta magnifica stop ti amo -