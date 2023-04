Stick di carote gratinate al forno | buonissime e con solo 110 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 10 aprile 2023)dial110La ricetta di oggi consiste in un appetitoso e divertente contorno che può riuscire gradito a tutti quanti, grandi e piccoli.dial110Soprattutto in quest’ultimo caso, questa ricetta sfiziosa può essere un modo “furbo” per invogliare i bambini a gustare le verdure, che come si sa non sono esattamente la loro pietanza preferita, tutt’altro. Questeche ti proponiamo oggi hanno dalla loro una deliziosa impanatura che non mancherà di catturare l’attenzione sia dei pargoli che dei più grandi. Ma veniamo alla ricetta. Gli ingredienti Per cinque porzioni (ognuna di ...