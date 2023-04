Steiner | Punti in F1 più preziosi nel 2023

(Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo Guenther, il valore deinel campionato mondiale di F1 di quest’anno è relativamente più alto rispetto all’anno scorso. In un tipico fine settimana di gara, i primi quattro team hanno la meglio sugli altri e i primi otto posti sono praticamente bloccati. Le altre sei squadre si contendono il nono e il decimo posto, per un totale di tre. Un anno fa, le prime quattro squadre avevano totalizzato 248dopo tre gare. Quest’anno, la cifra è di 270. Menodisponibili “Ogni punto quest’anno vale molto di più rispetto all’anno scorso, ci scommetto”, ha dettointerpellato da Speedcafe. “In teoria, i primi otto posti vengono presi come è ora e poi ci sono solo il nono e il decimo, che sono duea un ...

Comunque, la squadra guidata da Guntherè anche quest'anno settima, anche se con meno: nel 2022 ne aveva 12 contro i 7 del 2023. C'è da considerare la possibilità di crescita che però ...... portando la sua Haas prima in Q3 e poi in zona -. Un risultato che premia il lavoro e la professionalità del tedesco e rende giustizia alla scelta di Günther, discussa e ...Il 2022 di Mick Schumacher Due piazzamenti in zona, diversi errori in pista e soprattutto tante critiche da parte del team principal della Haas Günther, con successiva interruzione del rapporto. Se si potesse descrivere nel modo ...

Dopo Melbourne abbiamo messo a confronto la classifica Costruttori di F1 di quest’anno con quella del 2022 dopo il GP di Melbourne. La situazione è cambiata molto per Ferrari ma non solo ...Nico Hulkenberg ha visto all'ultimo secondo la FW45 di Alex Albon a muro, evitandola per pochi centimetri, nel gran premio di Melbourne ...