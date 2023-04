STATS – Manchester City | attenti a quei due | Haaland e Alvarez

(Di lunedì 10 aprile 2023) Alla vigilia della gara con il Southampton, Pep Guardiola ha rassicurato circa le condizioni di. In ogni caso, nel suo attacco, c’è un certo Julian, sul valore del quale siamo tutti edotti dopo Qatar 2022. Nell’ultima gara di Champions League, quella del famoso 7-0 sul Lipsia, il norvegese è stato in campo poco più di un’ora, il tempo necessario per mettere alle spalle del malcapitato portiere la bellezza di 5 palloni. Poi ha fatto posto proprio all’argentino. Cosa ci dicono i numeri maturati nella competizione riguardo alle loro caratteristiche? Andiamo a scoprire il FootRadar. FASE DI POSSESSO – L’insieme disegnato dacontiene per intero quello di. Uno dei suoi massimi estimatori, Lele Adani, ne ha esaltato proprio l’eclettismo. Questa grafica sottolinea una partecipazione al ...

Alla vigilia della gara con il Southampton, Pep Guardiola ha rassicurato circa le condizioni di Haaland. In ogni caso, nel suo attacco, c'è un certo Julian Alvarez, sul valore del quale siamo tutti ...Psg eCity: uno vincerà il campionato salvo improbabile crollo in Ligue 1; l'altro è invece impegnato nella rincorsa alla capolista Arsenal. In finale di Champions non si potranno incontrare: i ...United via Getty Imag KeyIl Barcellona ha perso solo una delle ultime 11 partite di competizioni UEFA contro il Man. United (V5 P5). Lo United è imbattuto da sette trasferte europee ...

Man City boss relishes his team battling for trophies at the season end and stats confirm why he gets so much pleasure ...At current count, Erling Haaland is comfortably outscoring both Lionel Messi and Cristiano Ronaldo at the same career juncture.