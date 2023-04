STATS – Incredibile il Psg | 2 gol | 2 falli!

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il PSG torna alla vittoria con il Nizza: merito di Messi e Ramos per i gol, Donnarumma per le parate, e la difesa con appena 2 falli fatti Aveva assolutamente bisogno di tornare al successo il Psg. Era necessario dopo due ko consecutivi, che hanno reso ancor più traballante Galtier sulla panchina. Lo era anche per evitare che gli inseguitori si facessero idee di possibile rimonta: prima Mbappé e compagni aveva giocato il Lens, che piegando lo Strasburgo 2-1 aveva ridotto a 3 le lunghezze di distanza. E poiché questa era la quarta vittoria di fila, era più che giusto iniziare a considerare la serietà di un rivale che all’inizio della stagione nessuno aveva preventivato così in alto. I 3 punti sono arrivati a Nizza con un gol per tempo, realizzati da quelli che una volta erano arcigni avversari di tanti Clasicos in Liga: Lionel Messi e Sergio Ramos. Ma il 2-0 non sarebbe stato ...

