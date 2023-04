Stati Uniti | sparatoria in una banca del Kentucky | cinque morti compreso l’aggressore

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sonole persone rimaste uccise in uno scontro a fuoco in unadi Louisville, nel. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte diretta che spiega come tra le persone rimaste uccise ci sia anche, che è entrato in un’istituto di credito e ha aperto il fuoco. Ferite sono rimaste altre sei persone, tra cui anche un agente di polizia. La polizia locale ha fatto sapere che i feriti sonotrasportati all’ospedale dell’Università di Louisville. In un primo momento fonti dell’Fbi avevano fatto sapere cheera stato “neutralizzato”, non è chiaro se ucciso o ferito. In seguito, però, si è saputo che il malintenzionato è rimasto ucciso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il legislatore trans del Minnesota Leigh Finke è stato scelto come “Donna dell’anno” da USA Today. Lo scorso anno,… - Poesiaitalia : Pubblicato negli Stati Uniti il 6 aprile 1943, in inglese, e qualche giorno dopo in francese, Il Piccolo Principe è… - fratotolo2 : Dalla sponsorizzazione dei Tampax alla birra, passando per un’intervista a #Biden, il trans Dylan Mulvaney sta indo… - brotto_marco : ???????????? GLI STATI UNITI VOGLIONO METTERE UN ALTRO ZELENSKY ALLA GUIDA DI TURCHIA L'amministrazione degli Stati Uni… - FrancyFior : RT @puresoulfree: Il portavoce dell'FM cinese Wang Wenbin: - Non tollereremo mai che gli Stati Uniti puntino il dito, o addirittura forzin… -

Almeno cinque persone sono state uccise e sei ferite in una sparatoria all'interno di una banca a Louisville, in Kentucky. Lo riferisce la polizia secondo cui anche l'aggressore è stato "neutralizzato"...Cinque persone sono morte e sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in una banca a Louisville, in Kentucky (). Lo riferisce la polizia. Tra i feriti c'è anche un agente. L'aggressore è stato fermato e 'neutralizzato', non è chiaro se ucciso o ferito. Secondo la Cnn l'Fbi è intervenuto sul posto ...Sarebbero almeno cinque le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di una banca nel centro di Louisville, in Kentucky, negli. La polizia ha fatto sapere che l'aggressore è stato ucciso, mentre 6 feriti sonotrasportati in ospedale, tra di loro un agente. La sparatoria è avvenuta in un edificio sulla East ...

Lo riferisce la Cnn, citando una fonte diretta che spiega come tra le persone rimaste uccise ci sia anche l’aggressore, che è entrato in un’istituto di credito e ha aperto il fuoco. Ferite sono ...Tra le vittime ci sarebbe anche l’assalitore. Ignoti i motivi dell’ennesimo mass shooting avvenuto negli Stati Uniti. Una sesta persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La polizia ...