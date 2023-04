Stati Uniti, ex impiegato spara all’impazzata nella banca: 5 morti e 8 feriti (VIDEO) (Di lunedì 10 aprile 2023) È entrato nella banca dove lavorava e ha iniziato a sparare. Ma il motivo di quanto successo oggi, 11 aprile, a Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti d’America, non è ancora chiaro. L’uomo, ex dipendente dell’istituto bancario, risulta essere tra le vittime del pesantissimo bilancio della sparatoria. Sono 5 i morti accertati e almeno 8 i feriti. Da quanto raccontano i testimoni, dall’esterno si sentivano spari e grida. Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia. Non si sa se a colpire il killer siano Stati gli agenti o se l’uomo si sia suicidato. I testimoni hanno raccontato ai microfoni dei giornalisti di Whas-Tv, intervenuti tempestivamente sul posto, di aver sentito numerosi spari all’interno della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) È entratodove lavorava e ha iniziato are. Ma il motivo di quanto successo oggi, 11 aprile, a Louisville, in Kentucky, neglid’America, non è ancora chiaro. L’uomo, ex dipendente dell’istitutorio, risulta essere tra le vittime del pesantissimo bilancio dellatoria. Sono 5 iaccertati e almeno 8 i. Da quanto raccontano i testimoni, dall’esterno si sentivano spari e grida. Sul posto sono arrivate diverse auto della polizia. Non si sa se a colpire il killer sianogli agenti o se l’uomo si sia suicidato. I testimoni hanno raccontato ai microfoni dei giornalisti di Whas-Tv, intervenuti tempestivamente sul posto, di aver sentito numerosi spari all’interno della ...

