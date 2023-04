Star Wars: The Bad Batch, Disney+ rinnova la serie per una terza e ultima stagione (Di lunedì 10 aprile 2023) Un'altra serie tv di Star Wars targata Disney+ ha ottenuto il rinnovo per un'ulteriore stagione, ein questo caso anche ultima: The Bad Batch. Star Wars: The Bad Batch andrà avanti ancora per un po'. Durante la Star Wars Celebration di Londra è infatti stato annunciato che la serie animata del 2021 è stata rinnovata da Disney+ per una terza e ultima stagione. Quello appena terminato è stato un week-end ricco di annunci per i fan di Star Wars, che ora si ritrovano con tre nuovi film in arrivo e tanti contenuti e anticipazioni relativi ai progetti già ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 aprile 2023) Un'altratv ditargataha ottenuto il rinnovo per un'ulteriore, ein questo caso anche: The Bad: The Badandrà avanti ancora per un po'. Durante laCelebration di Londra è infatti stato annunciato che laanimata del 2021 è statata daper una. Quello appena terminato è stato un week-end ricco di annunci per i fan di, che ora si ritrovano con tre nuovi film in arrivo e tanti contenuti e anticipazioni relativi ai progetti già ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roybattyforever : “ Star Wars episodio I: la amenaza fantasma”(1999) Arte de Chris Valentine. - occhio_notizie : Star Wars Visions Volume 2: ecco il trailer ufficiale e la data di uscita, prevista per il 4 maggio su Disney Plus… - inabedofsilence : @dade494 Lo Star Wars per nerd non è il film ma il XXI secolo non è in grado di capirlo. - dade494 : Star Wars (il film del '77) è rimasto stabilmente in testa alla classifica di incassi per 20 decenni prima di esser… - jan_novantuno : Cose belle: il trailer della nuova stagione di Star Wars: Visions. -