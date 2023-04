Star Wars: “Dove si trova Ezra Bridger?”. Dave Filoni risponde (Di lunedì 10 aprile 2023) Star Wars. Ezra Bridger è un personaggio della serie animata Star Wars Rebels, un giovane Jedi sensibile alla Forza che combatte contro l’Impero Galattico. La sua ultima apparizione nella serie è stata quando ha usato il suo potere per richiamare dei purrgil, delle creature spaziali simili a balene, per attaccare la flotta imperiale e salvare… » Leggi su starwarsnews (Di lunedì 10 aprile 2023)è un personaggio della serie animataRebels, un giovane Jedi sensibile alla Forza che combatte contro l’Impero Galattico. La sua ultima apparizione nella serie è stata quando ha usato il suo potere per richiamare dei purrgil, delle creature spaziali simili a balene, per attaccare la flotta imperiale e salvare… »

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roybattyforever : “ Star Wars episodio I: la amenaza fantasma”(1999) Arte de Chris Valentine. - AntoisInTrouble : alla fine Star Wars non è altro che Beautiful con le spade laser - Bron_ElGram : Star Wars, ecco gli insegnamenti della Forza (Testo del 12.12.2015) - theonewithansia : Dune - 10/04/2023 Gente io devo dire: mi ha annoiato cioè probably non è il mio genere di film anche se i fantasy/… - Nextplayer_it : Star Wars Jedi: Survivor si mostra nel trailer di gameplay finale -