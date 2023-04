Sporting Lisbona Juventus | ci vorrebbe Higuain per stare tranquilli

(Di lunedì 10 aprile 2023) L’ultima volta dellain casarisale alla Champions del 2017/18 e finì 1 a 1 con la reti diRisale a cinque anni fa l’unica volta che laè andata aad affrontare lo. Stiamo parlando di Champions League, fase a gironi, nell’edizione 2017-18, quella che per i bianconeri si sarebbe interrotta con il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. La sfida finì 1-1, concapace nel finale di rispondere al gol di Bruno Cesar siglato dopo 20 minuti. In porta per i lusitani c’era Rui Patricio, che èpoi sarebbe passato al Wolverhampton prima di approdare alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve-Sporting: sfida ad Amorim e amarcord Di Maria Tuttosport

L'andata dei quarti di finale di Europa League 22/23 vedrà affrontarsi giovedì 13 aprile Juventus e Sporting Lisbona: 3-4-3 per Amorim ...In Portogallo ne sono certi, lo dicono e lo scrivono già da un paio d’anni, almeno: Rúben Amorim, 38enne allenatore dello Sporting Lisbona che giovedì prossimo sfiderà la Juventus a Torino nell’andata ...