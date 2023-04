Sporting Lisbona | Amorim deluso | «Così non battiamo la Juve»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ruben, tecnico dellodopo l’ultimo risultato dei suoi ragazzi: le dichiarazioni Nonostante la vittoria per 4-3 sul Casa Pia, Rubennon è soddisfatto della prestazione del suo. LE PAROLE – «Abbiamo molto da migliorare, nel calcio serve avere una mentalità più forte. Dobbiamo preparare la partita con lantus, se abbiamo questa mentalità non riusciremo a vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dusan Vlahovic potrebbe non esserci in Europa League contro lo(gara in programma giovedì 13 aprile su Sky). Contro la Lazio il serbo ha subito una distorsione di lieve entità alla caviglia destra . Nulla di grave ma, a tre giorni dal match ...TORINO - Pasquetta senza Dusan Vlahovic : all'allenamento aperto ai tifosi nella Juventus, che si è allenata in vista dei quarti di Europa League contro lo, giovedì sera all'Allianz Stadium, mancava in campo l'attaccante, che ha lavorato in palestra. Il serbo ha un problema alla caviglia a causa del pestone preso durante la sfida dell'...... assente per la trasferta di Roma contro la Lazio per un' influenza, ha diretto regolarmente il primo allenamento della settimana che porta alle sfide di giovedì contro loin Europa ...

La sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona non sembrerebbe essere a rischio. Oggi Vlahovic, nel dettaglio, ha svolto solamente lavoro in palestra, ma come da programma post Lazio-Juve. Il ...Sky Sport ha svelato le ultime novità sull'allenamento odierno della Juventus: “Vlahovic è in dubbio per la sfida. Le condizioni del serbo sono da valutare, dopo la distorsione alla caviglia destra av ...