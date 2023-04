Spezia | Nikolaou | «Con la Fiorentina abbiamo giocato come dovremmo sempre»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Dimitriosdopo il pareggio dellocontro la: «Siamo contenti per il punto ma potevamo vincere» Dimitriosha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dallocontro la. Di seguito le sue parole. «fatto una partita bella, aggressiva, cattiva,dobbiamo essere. Siamo contenti per il punto ma potevamo vincere alla fine, ora dobbiamo avere testa per venerdì, dove c’è una partita importante in cui vogliamo fare punti. Noi scendiamo in campoper vincere, poiva la partita non lo sappiamo e dobbiamo essere svegli e capire i momenti. Se si prende un punto importante siamo contenti, ma vogliamo ...