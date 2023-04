Speciale Sanremo 2023 su Rai1 con il backstage del Festival (Di lunedì 10 aprile 2023) Speciale Sanremo 2023 su Rai1, lunedì 10 aprile. Il primo canale Rai festeggia il giorno di Pasquetta riproponendo una vetrina sull’ultimo Festival della Canzone Italiana che ha visto trionfare il cantate Marco Mengoni. Condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse canora, ricorderemo Sanremo 2023 per le simpatiche incursioni di Gianni Morandi, che ha salvato la situazione anche nella serata in cui Blanco mise in difficoltà tutti. Doveva presentare il singolo L’Isola Delle Rose e, per un problema di audio, ha sfasciato la scenografia sul palco. Ecco cosa era successo con Blanco a Sanremo 2023. L’artista si era poi scusato, sia con il pubblico che con Amadeus. Non ha potuto però far ritorno al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 aprile 2023)su, lunedì 10 aprile. Il primo canale Rai festeggia il giorno di Pasquetta riproponendo una vetrina sull’ultimodella Canzone Italiana che ha visto trionfare il cantate Marco Mengoni. Condotto da Amadeus, anche direttore artistico della kermesse canora, ricorderemoper le simpatiche incursioni di Gianni Morandi, che ha salvato la situazione anche nella serata in cui Blanco mise in difficoltà tutti. Doveva presentare il singolo L’Isola Delle Rose e, per un problema di audio, ha sfasciato la scenografia sul palco. Ecco cosa era successo con Blanco a. L’artista si era poi scusato, sia con il pubblico che con Amadeus. Non ha potuto però far ritorno al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wallee___ : Spiaggiata in giardino con Rave eclissi nelle orecchie. Così fino alle 21.40 quando tornerò in casa per vedere lo s… - rosegrafferty : @seitrasparente IN CHE SENSO SPECIALE SANREMO - seitrasparente : Poco fa mi sono ricordata che sta sera c’è lo speciale di Sanremo, il ritorno di Paola&Chiara??? Una gioia forse??? - 222fearless : RT @p4gliee: stasera ennesimo speciale su sanremo perché nessuno l'ha superato nemmeno dopo 2 mesi - an12frnc : RT @AllMusicItalia: Gianni Morandi, co-conduttore dell'ultima edizione del Festival, presenta stasera nella prima serata di Rai 1 uno speci… -