Spari in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli di 26 e 28 anni: i colpi dopo una lite tra due comitive (Di lunedì 10 aprile 2023) L'episodio in serata ad Apricena: ad affrontarsi sarebbero stati ragazzi del luogo e altri di San Severo. I due feriti, colpiti alle gambe e alle braccia, non sarebbero in pericolo di vita Leggi su repubblica (Di lunedì 10 aprile 2023) L'episodio in serata ad Apricena: ad affrontarsi sarebbero stati ragazzi del luogo e altri di San Severo. I dueti alle gambe e alle braccia, non sarebbero in pericolo di vita

