Sparatoria nei pressi di una banca del Kentucky: 5 morti e 6 feriti. L'assalitore è stato ucciso (Di lunedì 10 aprile 2023) Una Sparatoria nei pressi di una banca a Louisville, nello stato americano del Kentucky, ha provocato cinque morti e sei feriti. Lo riferisce la polizia. Tra i feriti c'è un agente. Nella zona, al centro...

