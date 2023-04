Sparatoria in una banca nel Kentucky: 5 morti. Ucciso il killer: era un ex dipendente (Di lunedì 10 aprile 2023) L’episodio è avvenuto all’esterno di una banca di Louisville. Tra le vittime c’è anche l’assalitore: sarebbe un ex dipendente della banca Leggi su corriere (Di lunedì 10 aprile 2023) L’episodio è avvenuto all’esterno di unadi Louisville. Tra le vittime c’è anche l’assalitore: sarebbe un exdella

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la… - FrancoScarsell2 : In Kentucky,negli Usa, almeno 5 persone sono morte e 8,compreso un poliziotto,sono rimaste ferite durante una spara… - fanpage : Almeno cinque persone sono state uccise e 8 sono rimaste ferite in una sparatoria all'interno di una banca a Louisv… - maelmale : RT @notizioso: Sparatoria nella sede della #OldNationalBank a #Louisville, #Kentucky. lmeno 5 morti e 6 feriti. Ucciso l'assalitore che av… - maelmale : #America Quattro persone sono state uccise e otto ferite in una #sparatoria a #Louisville, ha detto la polizia. -